Central de Matrículas faz atendimentos para estudantes que estão solicitando mudança de escola em Caxias do Sul

Em Caxias do Sul, a Central de Matrículas está fazendo um trabalho interno para atender as necessidades das famílias que estão solicitando mudança de escola. Os resultados devem ser divulgados ao longo do primeiro semestre. A orientação para as pessoas é fazer a matrícula no colégio designado e, a partir de 24 de fevereiro, entrar em contato pelo WhatsApp (54) 99976-8858.