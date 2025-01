Anunciada empresa para concluir obras do acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul

Acesso ao bairro Planalto, no início de janeiro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A empresa AF Construtora, de Manaus (AM), é a vencedora do processo licitatório para concluir as obras de acesso ao bairro Planalto, conforme anunciado pela prefeitura de Caxias do Sul na terça-feira (28). O edital teve sete concorrentes. Segundo a comunicação do município, a homologação será publicada nesta quarta (29) no Diário Oficial.

O valor do contrato é de R$ 4,6 milhões. Conforme a prefeitura, os recursos são oriundos do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF). Segundo o edital, depois da publicação do resultado, a empresa tem cinco dias para apresentar a documentação e outros cinco dias para assinar o contrato com o município para dar início aos trabalhos.

A última empresa que atuou na obra do acesso ao Planalto abandonou os trabalhos em maio do ano passado, após as enchentes. Dessa forma, a rescisão do contrato foi feita de forma unilateral pela prefeitura de Caxias, que também cobrou indenização.

Os trabalhos foram interrompidos na colocação do asfalto no acesso ao Planalto. Após reclamação de moradores por conta da poeira, a Codeca fez a pavimentação do trecho. Além disso, a Secretaria de Obras executou manutenções nas redes de drenagem e instalou novas bocas de lobo, além da construção das calçadas.

Segundo a prefeitura, na Avenida Marcopolo faltam os serviços de substituição de meios-fios em alguns trechos, execução de passeios públicos e canteiros, bem como a conclusão do sistema de drenagem e sinalização viária.

Também restam intervenções na BR-116. Na rodovia é necessária a remoção parcial do canteiro central, a execução da alça de acesso, fresagem, repavimentação asfáltica, novos passeios e sinalização viária. Serão construídos 150 metros de faixa de espera no sentido Ana Rech-Galópolis e uma alça de retorno para proporcionar mais segurança a quem precisa converter à esquerda para entrar no bairro. Também estão previstas sinaleiras e lombofaixas para a travessia de pedestres. O prazo de execução previsto, a partir da ordem de início, é de quatro meses.