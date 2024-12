UCS realiza vestibular neste domingo

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até este sábado (7). Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) realiza neste domingo (8) vestibular presencial para todos os cursos, com exceção de Medicina. A prova de redação será aplicada no campus-sede da UCS a partir das 14h, e os dez primeiros classificados em cada curso serão contemplados com descontos.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até este sábado (7) no site da instituição. O resultado será publicado na segunda-feira (9).

O documento de identificação indicado no ato da inscrição deverá ser apresentado durante o processo de realização da prova de redação, e deve obrigatoriamente apresentar fotografia que permita identificação clara, estar em bom estado de conservação, sem rasuras ou adulterações e dentro do prazo de validade.

O candidato deve ingressar no bloco onde realizará a prova de redação com 15 minutos de antecedência. Os candidatos receberão uma mensagem de texto (SMS) da UCS neste sábado com a confirmação do local de realização da prova. A redação terá a duração máxima de duas horas. O candidato deverá levar caneta esferográfica azul transparente.