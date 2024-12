Temperatura elevada e retorno da chuva: como será o fim de semana na Serra

Chuva deve chegar já na sexta-feira (13). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Pelo segundo dia consecutivo, a Serra gaúcha amanheceu com o sol brilhando e poucas nuvens no céu. Por volta das 6h desta sexta-feira (13), o termômetro já marcava 17ºC, indicativo de um dia com abafamento e marcas elevadas. No entanto, após o predomínio de tempo firme e temperatura amena nos últimos dias, a instabilidade toma conta do Rio Grande do Sul, e já há possibilidade de pancadas de chuva à tarde.

A mudança no tempo ocorre devido à formação de uma área de baixa pressão que se desloca do Paraguai em direção ao Sul do Brasil. Para a sexta, a máxima pode ser de 27ºC em Caxias do Sul e Gramado, enquanto em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, não passa de 23ºC.

No sábado (14), o tempo vai seguir instável, com céu nublado e pancadas de chuva que podem ser de moderadas a forte entre a manhã e à tarde, com precipitação prevista de 9,3 milímetros para Caxias. O calor seguirá, com temperatura variando entre 18ºC e 26ºC. No domingo (15), o sol vai aparecer entre nuvens, mas pode chover de forma isolada sobre a região. O termômetro vai marcar entre 18ºC e 24ºC.