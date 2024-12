Queda de barreira bloqueia estrada entre Caxias do Sul e Gramado

A estrada que ligada Gramado a Caxias do Sul pela Ponte do Raposo está bloqueada em virtude de uma queda de barreira . A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade da Região das Hortênsias na manhã desta quarta-feira (11). A previsão de liberação é para o sábado (14).

Segundo a prefeitura de Gramado, o desmoronamento aconteceu na terça-feira (10) , no trecho das Hortênsias, local em que equipes da Secretaria de Agricultura trabalham na remoção do material e na recuperação do traçado da estrada.

Impactada pela tragédia de maio, a Ponte do Raposo ficou bloqueada até o dia 30 de novembro, quando foram finalizadas as obras que desobstruíram a Estrada Luiz Daneluz, invadida por pedras, terra e vegetação após deslizamentos. Além disso, o piso de madeira da ponte Major José Nicoletti, conhecida popularmente como Ponte do Raposo, foi todo trocado a partir de um convênio entre as prefeituras de Caxias do Sul e Gramado.