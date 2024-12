Primeira noite do Grande Espetáculo de Natal emociona o público e leva milhares de pessoas ao centro de Caxias; veja fotos

A arte circense e a magia natalina voltaram a se encontrar no Centro de Caxias do Sul, na noite deste sábado (30). Já tradicional no calendário de eventos do final do ano e na programação das famílias, O Grande Espetáculo de Natal levou milhares de pessoas para a Rua Sinimbu em um espetáculo emocionante, que homenageou a reconstrução do Estado e que teve mais de uma hora de duração. A apresentação se repete no domingo (1°), com entrada gratuita, a partir das 20h.