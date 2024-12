Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 1º de dezembro

Arte / Agencia RBS

Neste domingo (1º), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco. As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Previsões dos signos para 1º de dezembro

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21 de março e 19 de abril

Fofocas são murmúrios cruéis que as pessoas passam para frente como se fossem questões superficiais. Muita gente já sofreu muito como resultado de fofocas, e por mais atraentes que essas sejam, você tome distância.

Touro: nascidos entre 21 de abril e 20 de maio

Por mais que você prefira pisar sempre em terreno seguro, há horas em que isso não é possível, e tem mais, além disso é preciso se aventurar um pouco em nome de satisfazer desejos e ambições legítimas. Ou não?

Gêmeos: nascidos 21 de maio e 20 de junho

Fazer contato social é uma coisa, flertar outra diferente, mas construir relacionamentos é o que movimenta toda troca e interlocução entre as pessoas. Só que nenhum relacionamento se constrói de forma espontânea.

Câncer: nascidos entre 21 de junho e 22 de julho

São tantas e tão variadas as potencialidades que se apresentam agora e que ainda se apresentarão nas semanas vindouras, que o mais importante do momento é usar o discernimento para distinguir as boas das descartáveis.

Leão: nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto

Agora é tempo de você se projetar ao futuro com alegria, leveza e com a alma tomada por aquela esperança que infunde ânimo e entusiasmo, independentemente de todo e de qualquer perrengue que continuar acontecendo.

Virgem: nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro

Aproveite o momento para arrumar os espaços que você considere mais importantes, aqueles em que você costuma passar a maior parte do tempo, porque fazem sua alma se sentir segura, confortável e animada. Aí sim!

Libra: nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro

É muito fácil se distrair e dispersar a atenção, até parece natural isso acontecer. Porém, com um pouco de esforço você pode dominar sua atenção e focar nos detalhes que sua alma reconhece serem importantes.

Escorpião: nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro

O conforto e segurança que sua alma quer experimentar agora se encontram disponíveis, mas paradoxalmente, para os obter, você vai precisar assumir alguns riscos que, como resultado, tragam mais recursos materiais.

Sagitário: nascido entre 22 de novembro e 21 de dezembro

Tomar iniciativas é com sua alma mesmo, porém, nem todas as iniciativas deveriam ser tomadas, porque, você sabe pela própria experiência, algumas resultam em encrencas que seria melhor evitar. Sabedoria.

Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro e 20 de janeiro

O desânimo deve ser tratado com delicadeza, porque é uma vulnerabilidade que requer carinho e cuidado. Por trás dessa vulnerabilidade espreita o senso de aventura, sempre disposto a se lançar ao futuro.

Aquário: nascidos entre 21 de janeiro e 18 de fevereiro

A amizade é o relacionamento perfeito para os seres humanos, dizia Pitágoras, e quem somos nós para questionar uma sabedoria dessas? Nós somos aqueles que nos esforçamos para garantir amizades verdadeiras e puras.

