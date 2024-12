Pet shop é atingida por incêndio criminoso no bairro Humaitá, em Bento Gonçalves 

Uma pet shop localizada na Rua Goiás, no bairro Humaitá, em Bento Gonçalves foi atingida por um incêndio na tarde desta quarta-feira (4). Conforme o Corpo de Bombeiros da cidade, as chamas começaram por volta das 13h. Uma equipe se deslocou até o endereço para atender à ocorrência.

Uma pessoa que estava no local inalou fumaça e foi levada para o Hospital Tacchini. Já dois cachorros foram encaminhados para o Samu Pet. De acordo coma a avaliação inicial, apenas danos materiais foram registrados. As chamas já foram controladas, contudo a equipe permanece no local.