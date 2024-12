Papai Noel faz duas descidas diárias pela torre da Catedral de Pedra de Canela

O espetáculo apresenta duas versões: com e sem a descida do Noel e seus ajudantes fazendo rapel.

O tradicional espetáculo de Descida do Papai Noel pela torre da Catedral de Pedra de Canela conta durante todo o mês de dezembro com duas exibições diárias, às 20 e às 21h. Denominado de Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, o espetáculo apresenta duas versões: com e sem a descida do Noel e seus ajudantes fazendo rapel. Em dezembro, no entanto, os shows serão sempre completos. Ao longo da temporada, serão mais de 90 descidas.