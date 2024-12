Loteamento Campos da Serra, em Caxias do Sul, ganha horta comunitária

Ícaro de Campos / Prefeitura de Caxias do Sul

A horta comunitária do Loteamento Campos da Serra foi inaugurada nesta terça-feira (10). O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com apoio das secretarias de Meio Ambiente e de Trânsito, Transportes e Mobilidade, além da Codeca. A área, que possui 6,5 mil metros quadrados, atualmente atende 12 famílias que cultivam frutas, hortaliças e temperos.

Além da apresentação das crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Irmão Sol, também houve plantio de novo canteiro para a horta.

A primeira horta comunitária da cidade foi fundada em 2006, na área sob as torres da Eletrosul, entre os bairros Colina do Sol e Vila Ipê. As ações avançaram em dezembro de 2021, quando foi sancionada a lei que institui o Programa Municipal de Agricultura Urbana.