Ônibus da Visate personalizado pela Universidade de Caxias do Sul entra em circulação nesta terça-feira

A Viação Santa Tereza (Visate), em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), informa que entrará em operação nesta terça-feira (10), o segundo ônibus da frota da concessionária com envelopamento total. O ônibus rodará na linha L02 – Salgado Filho.

O envelopamento total da carroceria do ônibus está permitido desde março de 2023, quando a pasta anunciou ajustes que flexibilizaram os espaços publicitários nos ônibus. Além do envelopamento, a concessionária comercializa espaços nos vidros traseiros por meio do busdoor (externo) e busindoor (interno).

Esse formato de espaço publicitário nos veículos contribui como subsídio à tarifa para os usuários do transporte público, já que a arrecadação com a publicidade é destinada com esse fim à Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade. Os valores arrecadados com essa comercialização de publicidade são destinados ao Fundo Municipal de Transportes (FUNTRAN).

O layout do novo ônibus foi criado pelo ilustrador e designer gráfico Vinícius Agliardi. A obra dá protagonismo à educação remetendo às formações acadêmicas. Os personagens são retratados em atividades das seis áreas do conhecimento da universidade: Ciências da Vida, Exatas e Engenharias, Humanidades, Ciências Sociais, Jurídicas e Artes e Arquitetura. Explore, cresça e conquiste, mote da campanha atual da UCS, é o incentivo para o público que será impactado pela produção.