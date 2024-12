Farroupilha e Bento Gonçalves realizam ações de conscientização e testagem de HIV neste sábado

O mês de dezembro traz consigo um olhar voltado à conscientização pela luta contra o vírus HIV e outras ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV. Para marcá-lo, os municípios de Farroupilha e Bento Gonçalves promovem ações alusivas ao Dezembro Vermelho neste sábado (7).

Em Farroupilha, das 8h às 13h, na Casa de Cultura (Rua da República, 172, Centro), em salas individuais, com o intuito de manter o sigilo pessoal, serão feitos testes rápidos de HIV, com o resultado sendo entregue em 10 minutos. Em caso positivo, a pessoa já recebe o acolhimento necessário e será encaminhada para o Serviço de Assistência Especializada (SAE), para consulta e início do tratamento necessário.

Já na Praça da Matriz serão distribuídos materiais informativos sobre a doença, prevenção e tratamentos, além da entrega gratuita de preservativos masculinos e a verificação de pressão arterial para a comunidade.

Segundo a secretaria da saúde de Farroupilha, que promove a ação juntamente com a Associação Farroupilhense Pró Saúde, em 2024 já foram 20 casos positivos de HIV na cidade. No ano passado, foram 25.

Bento e Caxias com UBSs abertas

Em Bento Gonçalves, as unidades básicas de saúde (UBSs) estarão abertas para a realização de testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites B e C. A ação ocorre das 8h ao meio-dia.

Conforme a secretaria municipal de Saúde do município, o Serviço de Atendimento Especializado e Centro de Testagem e Aconselhamento presta assistência permanente às pessoas portadoras de HIV, hepatites virais, tuberculose e hanseníase.

Atualmente, o serviço atende a 21 municípios, nos casos de HIV, referentes à região dos Vinhedos e Basalto: Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa, Coronel Pilar, Cotiporã, Fagundes Varela, Garibaldi, Guabiju, Guaporé, Monte Belo do Sul, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Parai, Pinto Bandeira, Protásio Alves, Santa Tereza, São Jorge, União da Serra, Veranópolis, Vila Flores e Vista Alegre do Prata.