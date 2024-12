Brilha Caxias, promovido pela CDL, abre votação popular neste sábado

As imagens serão julgadas com notas de zero a 10, seguindo os critérios de iluminação, criatividade e decoração.

A votação popular para escolher duas das oito categorias do Brilha Caxias abre neste sábado (14) e segue até quarta-feira (18) , em Caxias do Sul. Promovido pela CDL Caxias, o concurso tem como intuito resgatar e propagar o espírito natalino da cidade .

Depois da apuração do voto popular, haverá a decisão da comissão julgadora, realizada por três profissionais escolhidos pela CDL Caxias. As imagens serão julgadas com notas de zero a 10, seguindo os critérios de iluminação, criatividade e decoração.