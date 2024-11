Mais de 100 mil pessoas estão sepultadas no Cemitério Público Municipal I de Caxias do Sul, na Rua Júlio Augusto Ruzarin, no bairro Marechal Floriano. E um dos grandes questionamentos é sobre como funciona esse procedimento, que também se aplica para o Cemitério Público II, na Avenida Benjamin Custódio de Oliveira, no bairro Rosário.