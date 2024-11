Período de pré-matrículas para alunos da Serra ingressarem na rede estadual de ensino é aberto

A partir desta segunda-feira (11), no site da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), na aba "Matrículas", pode ser feita a inscrição dos estudantes para a rede estadual para o ano letivo de 2025. Esta primeira fase, que segue até o dia 1º de dezembro, é destinada ao ingresso de alunos ao 1º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio, em todas as modalidades. A designação dos estudantes que efetuarem a pré-matrícula ocorre em 6 de janeiro de 2025.