A CPI das Bets convocou Edna Oliveira dos Santos, apontada como "laranja" no caso da Vai de Bet, antiga patrocinadora do Corinthians, para depor na condição de testemunha. O requerimento, de autoria do senador Izalci Lucas (PL-DF), foi aprovado na terça-feira. Ainda não há data marcada para o depoimento.