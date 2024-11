A família de Wesley e Angélica Prudente começou a ser formada há 20 anos, quando casaram na cidade natal do casal em Volta Redonda (RJ). Até se instalarem em Ipê, onde moram hoje, passaram por três cidades. Hoje são pais de seis filhos, quatro deles adotados, e nascidos em cidades do Pará, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.