Com a chuva que afetou o Rio Grande do Sul em maio deste ano, uma parte do bairro Piratini, em Gramado, cedeu, impactando a estrutura de algumas residências. De acordo com a prefeitura, 32 famílias tiveram suas casas desapropriadas, e elas devem receber mais de R$ 11,6 milhões de indenização. Os recursos são municipais.