Na próxima terça-feira (26), a Diocese de Caxias do Sul irá promover um encontro de formação sobre a Campanha da Fraternidade de 2025. O evento vai acontecer das 19h30min às 21h, no Teatro do Colégio Murialdo, no Centro, e contará com a presença do padre Jean Poul Hansen, secretário-executivo do setor de campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A atividade será aberta e gratuita ao público interessado em participar.