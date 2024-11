A abertura da programação do 30º Natal Esperança, em Santa Lúcia do Piaí, ocorre no dia 30, às 18h, no Salão Paroquial, com a Festa da Família, que terá apresentações com a temática Santa Lúcia do Piaí: além do Centenário. Participarão professores e estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Lúcia. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.