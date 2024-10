Semana terá calor de 28°C, volta da chuva e queda nas temperaturas; confira a previsão do tempo na Serra

Após um fim de semana em que o sol e o calor predominaram, a segunda-feira (21) também será de tempo firme e temperatura elevada em cidades da Serra. Conforme informações da Climatempo, o dia seguirá marcado pela presença do sol entre nuvens no céu, sem previsão de chuva. Durante a tarde, a temperatura máxima deve chegar aos 28ºC em Caxias do Sul e Gramado, e, entre 26ºC e 27ºC em Bento Gonçalves e Farroupilha. À noite, a nebulosidade diminuiu na região.