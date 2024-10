Após as críticas do candidato Maurício Scalco (PL) durante o debate da Rádio Gaúcha sobre obras de pavimentação do governo Adiló, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) divulgou uma nota nesta terça-feira (15) a respeito dos asfaltamentos em ruas que possuem calçamento com paralelepípedo.