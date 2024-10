Sancionado Notícia

Prefeitura de Caxias do Sul oficializa área que abriga nova usina de asfalto da Codeca

Prefeita em exercício, Paula Ioris, assinou cessão do imóvel nesta segunda-feira (14), com validade por 20 anos. Local fica próximo à Rota do Sol e tem 6,9 mil metros quadrados. Estrutura anterior foi destruída por deslizamento em maio

14/10/2024 - 16h35min