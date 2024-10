Três pontos da BR-116 em Caxias do Sul já voltaram a ter controle de velocidade por lombadas eletrônicas. Os aparelhos foram reposicionados no Km 136, em Parada Cristal, no km 144, próximo ao entroncamento com a Rota do Sol, e no km 151, no bairro Planalto. Pelo menos outros quatro pontos ainda devem receber novos controladores. O km 148, na chamada "curva da zona", não tem controladores atualmente e deve receber nos próximos meses.