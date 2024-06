Motoristas que transitam na BR-116, em Caxias do Sul, notam que as lombadas eletrônicas estão sendo retiradas do trecho, seja em direção a Ana Rech ou Vila Cristina. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), os medidores de velocidade estão em processo de substituição. Por conta do fim de contrato com a empresa que operava os antigos equipamentos no Estado, uma licitação precisou ser realizada. Uma nova operadora já está atuando e a expectativa da autarquia é de que os novos aparelhos entrem em operação a partir de setembro.