Inscrições para educação infantil abrem na próxima segunda, em Caxias

As inscrições de crianças de zero a três anos na educação infantil para 2025, em Caxias do Sul, abrem na próxima segunda-feira (14). Os pais e/ou responsáveis devem manifestar interesse por meio do Portal do Cidadão. Aqueles que se inscreveram em 2024 e estão com situação "aguardando" devem também fazer a atualização dos dados cadastrais no mesmo ambiente virtual (confira a lista de documentos abaixo). Em novembro estará aberta as inscrições para o município de Garibaldi (veja abaixo).