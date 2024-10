Capacitação Notícia

Farroupilha abre inscrições para curso de primeiros socorros para profissionais de escolas

Formação ocorre no dia 19, no auditório da Universidade de Caxias do Sul Campus Farroupilha, das 8h às 12h. Ao todo, serão 100 vagas

10/10/2024 - 09h34min