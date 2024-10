Desde maio, quando a intensa chuva atingiu todo o Rio Grande do Sul, sete famílias de indígenas kaingangs, foram retiradas pela Defesa Civil de Caxias do Sul da aldeia próximo da Vinícola Onzi, em Forqueta. A remoção ocorreu por riscos de deslizamento de terra no local. No último dia 17, fez cinco meses que o grupo deixou o local.