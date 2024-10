O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Criciúma, fora de casa, neste sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor jogou mal, viu o adversário abrir o placar após lambança da defesa, mas conseguiu a igualdade no placar com um golaço de Liziero no fim. A equipe paulista careceu de objetividade na etapa inicial, mas melhorou após as alterações do técnico Luis Zubeldía no segundo tempo.