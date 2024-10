Em clima de união comunitária, o 37° Sonho de Natal começou a ganhar forma nesta sexta-feira (25), com a decoração dos pinheirinhos na Avenida Júlio de Castilhos. O projeto “Nos Trilhos da Magia” é uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Canela (Acic). Em parceria com a prefeitura de Canela, que disponibilizou as árvores, empresas, escolas e entidades enfeitaram 53 pinheirinhos ao longo da avenida.