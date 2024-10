A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) inaugurou, neste mês, uma fábrica própria para a produção de placas de sinalização. A sede fica no Parque de Engenharia, no bairro Monte Bérico, em Caxias do Sul. O investimento foi de aproximadamente R$ 270 mil em equipamentos. Com isso, o tempo de produção e fabricação dos materiais cai de 45 dias para 30 minutos.