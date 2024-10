A 4ª edição do Chima Pet ocorre neste domingo (20), das 14h às 17h, no Parque dos Macaquinhos. O evento gratuito, promovido pelo Departamento de Proteção Animal (DPA) da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) terá, entre outras atrações, uma feira de adoção de cães do Canil Municipal.