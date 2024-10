Um acidente de trânsito registrado nessa quarta-feira (16), por volta das 17h, deixou ao menos sete pessoas feridas. A colisão entre sete veículos, sendo eles cinco caminhões, um micro-ônibus e um veículo Corolla, ocorreu no cruzamento entre a RS-122 com a RS-453, próximo ao Motel Dubai, em Caxias do Sul.