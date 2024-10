Caminhão da Copa Truck ultrapassa 200 km/h em teste de velocidade no Centro Tecnológico Randon, em Farroupilha

Qual a velocidade máxima que pode atingir um caminhão de corrida de quase cinco toneladas? A dúvida dos fãs da Copa Truck também intriga os profissionais da Fras-le, fornecedora exclusiva de pastilhas de freio da categoria. Neste mês, durante a passagem dos possantes pelo estado para a disputa da etapa de Tarumã do circuito, a fabricante caxiense aproveitou para promover testes de frenagem e de velocidade máxima com um dos veículo de prova, no ambiente controlado.