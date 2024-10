A etapa de Tarumã, no Rio Grande do Sul, da Copa Truck, ficou marcada por um forte acidente neste domingo (13). Piloto da Tiger Team, Ricardo Alvarez perdeu o controle do caminhão e capotou com o veículo. Ele saiu do incidente sem ferimentos. O fato ocorreu já nas últimas voltas da corrida 2, que terminou com Roberval Andrade vencendo após safety truck. Veja vídeo acima.