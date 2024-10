Um sobrenome de peso do automobilismo entrou na briga pela vaga na Sauber para a temporada de 2025 na Fórmula 1. O alemão Mick Schumacher, 25 anos, filho do heptacampeão Michael Schumacher, está sendo considerado pela equipe, que vai passar a ser da Audi em 2026, de acordo com o jornal suíço Blick.