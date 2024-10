Após 13 anos à frente do Juizado Especial Cível (JEC), o juiz Sérgio Fusquine Gonçalves deixa o Fórum de Caxias do Sul. O magistrado foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A cerimônia de posse ocorre na tarde desta segunda-feira (21), em Porto Alegre, e reunirá outros seis magistrados.