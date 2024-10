Animais silvestres são flagrados em rodovias da Serra e do Vale do Caí; veja vídeo

Espécies nativas como jaguatiricas, veados-mateiros e graxains-do-mato já foram flagradas pelas câmeras da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) instaladas em rodovias da Serra e Vale do Caí. Os pontos onde estão os sete equipamentos não são divulgados para preservar os animais. A instalação das câmeras não estava prevista em contrato, mas faz parte do Programa de Monitoramento de Fauna, conduzido pela CSG em parceria com a Arvut Meio Ambiente, seguindo as diretrizes da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).