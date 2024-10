As estruturas para reconstrução de duas pontes da Serra começaram a chegar nesta quinta-feira (3). Os materiais são para as passagens entre Cotiporã e Bento Gonçalves, sobre o Rio das Antas, e entre Cotiporã e Dois Lajeados, sobre o Rio Carreiro. Conforme a assessoria do Programa de Aceleração Pontes do Sul, com esta atualização, os acessos ganharam previsão para o início da montagem.