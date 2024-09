Moradores de Caxias do Sul poderão receber vacinas contra gripe, tétano, hepatite B e HPV, gratuitamente, neste sábado (28). Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde participará 3° Ecofest Primavera, evento que ocorrerá no Ecoparque, em frente ao Jardim Botânico, no bairro Nossa Sra. do Rosário.