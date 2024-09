As unidades básicas de saúde (UBSs) dos bairros Primeiro de Maio – nos dois Postos de Saúde –, São José, Monte Pasqual, Industrial, América, Medianeira, Cinquentenário, Belvedere, Cruzeiro e Central, em Farroupilha, terão atendimento neste sábado (14). Apenas os postinhos da Vila Esperança e do Burati não abrirão. Os atendimentos precisam ser agendados previamente diretamente com a unidade interessada.