O jantar beneficente Mão Amiga Gourmet comemora 10 anos em 2024 e já tem data para a próxima edição: 23 de novembro. O evento, que faz parte do projeto Mão Amiga, iniciativa do frei Jaime Bettega, ocorre no restaurante Tulipa, às 19h30min, nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias. Os ingressos custam R$ 220, e estão à venda na secretaria do Mão Amiga (Rua General Mallet, 33, bairro Rio Branco).