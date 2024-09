Os atendimentos no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Caxias do Sul estão suspensos temporariamente, segundo a secretaria Municipal da Saúde (SMS). Conforme a pasta, um carro, que se envolveu em um acidente de trânsito com outro veículo, atingiu o prédio na manhã desta quinta-feira (5). No começo da tarde, a SMS informou que os atendimentos voltaram a ser feitos de forma parcial.