O respeitável público que esteve no Parque dos Macaquinhos, em Caxias do Sul, neste domingo (8), pôde acompanhar a apresentação circense Quero Circo, do Circo Teatro Sem Lona, que começou por volta das 17h. O evento faz parte das atividades do 24º Caxias em Cena, que ocorre até o dia 18 de setembro, com opções de entretenimento para moradores e visitantes.