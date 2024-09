Neste sábado (31), a Universidade de Caxias do Sul (UCS) realiza mais uma edição da aula preparatória para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), das 8h às 12h, no Bloco H do Campus-Sede, em Caxias do Sul. A aula tem possibilidade de participação online. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo link, que também dá acesso à transmissão online.