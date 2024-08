Atenção, motorista! Notícia

Partidas da dupla Ca-Ju alteram o trânsito em Caxias do Sul neste final de semana

Caxias enfrenta o Ferroviário pela Série C do Brasileirão, neste sábado (10). Já o Juventude recebe o Botafogo no domingo (11), pela Série A

10/08/2024 - 07h15min