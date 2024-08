Homem é condenado por quebrar tela de caixa eletrônico propositalmente em Caxias do Sul

Um homem de 36 anos, morador de Caxias do Sul, foi condenado pelo crime de dano qualificado por ter quebrado a tela de um caixa eletrônico propositalmente, em março de 2023, em uma agência da Caixa Econômica Federal. A sentença, publicada na última sexta-feira (2) pela 5ª Vara Federal de Caxias do Sul, é do juiz Júlio César Souza dos Santos, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). O acusado foi condenando a seis meses de prisão, que foram substituídos por prestação de serviços comunitários, e à integral reparação do dano. Ainda cabe recurso ao TRF4.