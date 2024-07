VÍDEO: bases que vão receber equipamento de auxílio a pousos no aeroporto de Caxias estão prontas

As bases que vão receber o novo equipamento de auxílio a pousos no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, já estão finalizadas. São quatro blocos de concreto ao lado de cada cabeceira que irão apoiar o conjunto de sinalizadores conhecido como Precision Approach Path Indicator (Papi) ou Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão, em português. O dispositivo foi adquirido em junho por R$ 1,4 milhão e é fornecido e instalado por uma empresa do Paraná.