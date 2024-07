Neste domingo (14), às 11h, Grêmio e Operário jogam no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Por conta disso, haverá bloqueios de trânsito em ruas próximas. As interrupções começam às 8h30min. As vias, segundo a prefeitura de Caxias, serão liberadas no meio da tarde.