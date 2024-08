Novo espaço para tratamento de câncer em Veranópolis pretende facilitar atendimento para 1,5 mil pacientes  

Pacientes com câncer de Veranópolis e região contam, desde a semana passada, com uma nova opção para receber tratamento quimioterápico. Referência local em quimioterapia, o Grupo Tacchini ampliou o alcance do serviço abrindo uma unidade no Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi. A medida, que já era prevista, ganhou importância após a destruição da BR-470. A barreira física que se impôs entre os pacientes do outro lado do Rio das Antas tornou o acesso ao tratamento, em Bento Gonçalves, mais difícil.